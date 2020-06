Feniks Interim zoekt ‘wederopbouw-talent’ Laurie Bailliu

26 juni 2020

15u09 0 Poperinge Het project ‘Feniks 2020’ van Westtoer vertelt het verhaal van de wederopbouw in de Westhoek na de Eerste Wereldoorlog. Feniks Interim is een familievriendelijke activiteiten waarbij het kantoor op zoek is naar ‘wederopbouw-talent’.

“De Westhoek is een populaire vakantiebestemming bij families met kinderen. De regio heeft dan ook een mooi aanbod aan familievriendelijke musea, bezoekerscentra en tal van andere attracties. Ook in het kader van Feniks worden diverse familievriendelijke activiteiten georganiseerd”, zegt Annemie Morisse, research WO1-cel Poperinge.

Feniks Interim is één van die familievriendelijke activiteiten. “Het Interimkantoor is op zoek naar ‘wederopbouw-talent’. Er zijn een heleboel openstaande vacatures. Er moet veel gebeuren. In het kantoor van Feniks Interim is het altijd druk. Er moet snel worden gehandeld. Rioleringen, straten, huizen,… zijn verwoest. Het landschap ziet er anders uit want planten en dieren zijn verdwenen. Waar zijn de sportclubs, toneelverenigingen, kermissen gebleven? Feniks Interim probeert het verschil te maken en zet zoveel mogelijk mensen aan het werk: ‘Schenk 10 minuten van je tijd en zorg voor een wereld van verschil’. Schrijf je nu in met je gezin, duur is ongeveer 30 minuten, en kom het ervaren tijdens diverse activiteiten in het kader van het wederopbouwproject Feniks in de Westhoek.”

De workshops gaat in première op 5 juli in Reningelst. “We laten 1 gezin toe per sessie, dus het is voor de ‘rappe’.” Reserveren kan via www.toerismepoperinge.be. Op 5 juli van 13.30 uur tot 18 uur de tentoonstelling ‘Kinderen in de wederopbouw’ (Kinderbrouwerij Reningelst, Poperinge). Op 11 juli van 13 uur tot 18 uur ‘De schat van Cotteau de Patin’ (Langemark-Poelkapelle) en op 28 juli van 11.30 uur tot 14 uur Ijzerboomgaard (Diksmuide). Op de Kemmelberg (Heuvelland) op 30 juli van 11.30 uur tot 14 uur en ook op 1 augustus van 11.30 uur tot 14 uur. Op 2 augustus van 13.30 uur tot 18 uur opnieuw op de Kinderbrouwerij in Reningelst en op 13 september van 13 uur tot 18 uur tijdens Openmonumentendag in Mesen.