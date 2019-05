Felicitaties en bedankingen van gemeenteraadslid Lahaye-Battheu LBR

28 mei 2019

16u35 0 Poperinge Gemeenteraadslid Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) feliciteerde schepen Loes Vandromme (CD&V) en Martine Vanbrabant (Vlaams Belang) met hun resultaten na de verkiezingen van 26 maart.

Bij de start van de gemeenteraad afgelopen maandag nam gemeenteraadslid Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) het woord. “Het stadsbestuur heeft de verkiezingen in onze stad mogelijk gemaakt, een dank je wel daarvoor. Onze dank is ook groot naar alle vrijwilligers die tot laat hebben gewerkt op zondag. Proficiat aan gemeenteraadslid Martine Vanbrabant (Vlaams Belang) met hun resultaten. En ook proficiat aan schepen Loes Vandromme met haar zetel in het Vlaams Parlement. We zijn ervan overtuigd dat de regio goed zal vertegenwoordigd zijn”, sprak gemeenteraadslid Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD). Ze stond als lijstduwer opvolgers federaal op de West-Vlaamse lijst van Open VLD en kreeg 7.280 voorkeurstemmen, Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne zal samen met de Zedelgemse Kathleen Verhelst zetelen.