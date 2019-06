Feest van het paard onder een stralende zon LBR

25 juni 2019

16u46 0 Poperinge Het is een traditie geworden in Krombeke ‘Feest van het Paard’. De 107e editie vond plaats onder een stralende zon en werd opnieuw een razend succes.

De vzw Folkloristische Paardenkoersen Krombeke organiseerde dit jaar opnieuw een rijk gevuld en divers programma tijdens hun kermis. De organisatie werd getrakteerd op prachtig weer en het werd opnieuw een waar volksfeest. Er werd gezorgd voor extra beschutting en verfrissing voor mens en dier. “In de dorpsstraten van Krombeke was er de tentoonstelling van paarden en pony’s, een demonstratie van oude ambachten en op de markt kon je rondneuzen voor paardenbenodigdheden”, zegt voorzitter Marnix Lemahieu. De kers op de taart volgde ‘s avonds met de paardenkoersen op de koersweide. De eerste 6 paardenkoersen vonden plaats op de koersweide om 17 uur. De winnaars van deze 6 reeksen namen het later op de avond tegen elkaar op in de grote finale. De traditionele wedstrijd voor Belgische boerenpaarden ontbrak uiteraard niet.”