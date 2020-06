Extra terrasruimte voor Poperingse horeca Laurie Bailliu

10 juni 2020

16u19 0 Poperinge Stad Poperinge geeft ondernemers uit de horeca de kans om extra terrasruimte in te nemen.

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het extra innemen van terrasruimte. “Het stadsbestuur wil de ondernemers de kans geven om zoveel mogelijk openbare ruimte in te nemen, maar dat moet wel veilig verlopen, zowel voor de ondernemers, het personeel en de consumenten”, zegt Bénédicte Persyn, deskundige lokale economie.

Het stadsbestuur besliste eerder al om in 2020 geen terrasbelasting te innen. Ook in 2021 zal dat pas voor de helft gedaan worden en in 2022 75% van het verschuldigde bedrag. Het lokaal bestuur hoopt dat dat de horeca ook wat extra ademruimte kan geven. De ondernemers moeten hun extra inname wel aanvragen via de dienst Lokale economie.

“We vragen wel om zoveel mogelijk op eigen terrein uit te breiden. Bepaalde horecazaken zullen uitbreiden met de ruimte van hun buur die geen horecazaak heeft. Het akkoord van de buren is uiteraard belangrijk. Voor de horecazaken die ingesloten zijn door andere horecazaken kunnen het middenplein van de Grote Markt gebruiken. Vanuit de stad werd daarvoor goedkeuring gegeven en dat zal waarschijnlijk deze zomer ook wel nog het geval zijn. Bepaalde handelszaken hebben er ook voor gekozen om meer naar de ingang van de parking een terras uit te werken. Tijdens Poperingse evenementen mocht uitbreiding van het terras ook al. Als stad willen we de horecazaken zeker helpen, want sommige cafés hebben binnen heel weinig plaats als ze de coronamaatregelen toepassen. Uiteraard moet de uitbreiding van het terras verkeersveilig gebeuren.” De uitbreiding wordt momenteel toegestaan tot 20 september.