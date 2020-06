Extra middelen voor Poperinge en Vleteren uit noodfonds voor lokale besturen Laurie Bailliu

04 juni 2020

14u49 0 Poperinge De stad Poperinge en gemeente Vleteren krijgen van de Vlaamse regering financiële steun, afkomstig uit het noodfonds, voor de lokale cultuur-, jeugd- en sportactiviteiten.

De Vlaamse regering heeft deze week beslist over de invulling van het noodfonds van 300 miljoen euro. Daarbij gaat 87,3 miljoen euro of bijna 30% rechtstreeks naar de lokale besturen. “Lokale besturen vormen als het ware de frontlinie in de ondersteuning van lokale cultuur-, jeugd- en sportactiviteiten. Steden en gemeenten kunnen zo een eigen invulling geven aan de belangrijke heropleving van de vrijetijdsbeleving”, vindt Loes Vandromme, eerste schepen in Poperinge en Vlaams Parlementslid voor CD&V. “Lokale besturen staan het dichtst bij hun inwoners en kennen hun noden het best.”

De Westhoekgemeenten samen krijgen 2.610.038,45 euro uit dit noodfonds. Poperinge ontvangt 223.878,45 euro en Vleteren 32.918,15 euro.