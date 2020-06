Extra geld voor verkeersveilige schoolomgevingen in Poperinge Laurie Bailliu

19 juni 2020

13u44 0 Poperinge Poperinge haalt 15.379 euro aan Vlaamse steun binnen om de schoolomgevingen in Poperinge veiliger te maken.

“Het gaat om projecten die door snel uitvoerbare ingrepen de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen verhogen. Het geld werd afgelopen jaar al gebruikt om een fiets- en wandelverbinding aan te leggen aan freinetschool De Torteltuin en om signalisatie en snelheidsinformatieborden te plaatsen in de schoolomgeving van Watou”, zegt schepen van Mobiliteit Marjan Chapelle (Samen). “Ik kan het belang van een veilige schoolomgeving en veilige schoolroutes niet genoeg benadrukken. Kinderen en ouders moeten op een veilige manier hun woon-schooltraject kunnen afleggen, het liefst te voet of per fiets. Onlangs hebben we een nieuw project ingediend. Met dat geld zouden we in alle resterende deelgemeentes de schoolomgeving veiliger kunnen maken met allerlei kleine ingrepen. We hebben hiervoor samengezeten met de directies, ouderverenigingen en de lokale politie. Uiteindelijk kennen zij hun schoolomgeving het best en zo hopen we de verkeersveiligheid van onze schoolgaande kinderen te verhogen in alle dorpen.”