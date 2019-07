Extra fietstocht langs Vleterse brouwerijen LBR

15 juli 2019

16u06 0 Poperinge Op zaterdag 10 augustus staat een begeleide fietstocht langs de drie brouwerijen in Vleteren op de agenda. Wegens de grote interesse wordt er ook op 24 augustus een fietstocht georganiseerd.

De gemeente Vleteren telt drie brouwerijen: de legendarische Sint-Sixtus brouwerij in Westvleteren, de befaamde De Struise Brouwers in Oostvleteren en Brouwerij Deca in Woesten. “Op 10 augustus organiseren we een begeleide fietstocht langs de drie brouwerijen. Wegens de grote interesse hebben we nog een extra datum toegevoegd. Er is nog plaats op 10 augustus, maar een extra datum werd op zaterdag 24 augustus ingelast. Eveneens om 13.30 uur vertrek op het marktplein te Woesten”, zegt Maika Deleu, dienst Toerisme & Cultuur.

Aan de hand van verhalen en anekdotes brengt vertelster Ingeborg Sohier een stukje Vleterse geschiedenis onder de aandacht. De route beslaat ongeveer 25 km. Deelnemen kost 2 euro (enkel + 18 jaar), consumpties zijn zelf te bekostigen en breng je eigen fiets mee. Inschrijven kan tot 7 augustus bij de Dienst van Toerisme, toerisme@vleteren.be of 057/400 901.