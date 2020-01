Expo ‘Flyboys’ verlengd tot 31 augustus LBR

15 januari 2020

15u16 0 Poperinge De tentoonstelling ‘Flyboys’ in het bezoekerscentrum Lijssenthoek in Poperinge is verlengd tot 31 augustus. De piloten uit de Eerste Wereldoorlog staan centraal en de expo vertelt specifiek het verhaal van de 94 Britse vliegeniers die op de militaire begraafplaats Lijssenthoek rusten.

“Op Lijssenthoek Military Cemetery liggen 94 vliegeniers begraven, het grootste aantal op een begraafplaats in België. Ze waren piloot of waarnemer bij de Britse luchtmacht. Hun basis was een van de vier vliegvelden rond Poperinge. De thematentoonstelling belicht een aantal markante pilotenverhalen. De namen van de slachtoffers zijn gegroepeerd volgens vliegveld en eskadron”, zegt Annemie Morisse van de WO I-cel.

Op de expo is ook een paneel gewijd aan het dagboek van Frederick Johnstone, monteur bij het 6de Squadron RFC. “Zijn kleinzoon Steve Buster Johnson heeft die notities in een boek uitgegeven. Fred speelde piano in de estaminets van Abele en was daar vrij goed gekend. Hij vertelde ook over zijn ontmoetingen in het dorp. Hij was vaak te gast bij het gezin Deneckere, een smidse waar hij de piano stemde. Daar heeft hij Julia leren kennen. Fred had wel een geliefde Ethel in Engeland, waarmee hij ook getrouwd was, maar met Julia had hij enkele fijne gesprekken. Zij heeft zelfs een vliegtuigje getekend in zijn dagboek.”