Expo en fietstocht Circus 157 herdenkt gecrashte WOII-piloten Laurie Bailliu

11 juli 2020

12u36 0 Poperinge Circus 157 is de codenaam van een operatie van de Royal Air Force die plaatsvond op 5 mei 1942. Die dag geraken vijf Spitfires verzeild in een luchtgevecht boven het grensgebied Vlaanderen-Frankrijk. De toestellen crashen, vier piloten komen om. Eén piloot slaagt erin om uit de handen van de Duitsers te blijven. Vandaag zijn de crashplaatsen visueel gemarkeerd met een monument in Dranouter, Nieuwkerke, Ploegsteert en Proven. Een tijdelijke tentoonstelling zal tijdens deze zomermaanden extra bezoekers creëren voor Circus 157. De expo vindt plaats in Poperinge en in Cassel. Het focust op unieke, nooit eerdere vertoonde artefacten verbonden met het Circus 157-verhaal.

Op 10 januari 1941 pakt de Royal Air Force (RAF) voor het eerst uit met een nieuwe aanvalstactiek en die krijgt de naam ‘Circus’. “Bij een Circus viseert een kleine formatie lichte bommenwerpers doelwitten die in Frans-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen liggen. Een groot aantal jachtvliegtuigformaties beschermt hen op de heen- en terugvlucht. Het beschadigen van strategische doelwitten is belangrijk, maar niet het hoofddoel. Bij een circusoperatie komt het er vooral op aan om zoveel mogelijk Duitse jachttoestellen de hemel in te lokken en ze zware verliezen toe te brengen”, vertelt Annemie Morisse, WO I-cel Stad Poperinge.

De RAF onderneemt in de namiddag van 5 mei 1942 haar 157ste Circusoperatie. “Zes Boston bommenwerpers van 226 Squadron stijgen om 14.35 uur Britse tijd op in Swanton Morley (Engeland) en moeten de krachtcentrale van Sequedin (Lille) te bombarderen. Twaalf Spitfire squadrons, die elk gemiddeld 12 vliegtuigen tellen, escorteren hen. Op de terugvlucht krijgen ze Duitse jachtvliegtuigen op de nek, die binnen het kwartier vijf Spitfires naar de grond halen”, legt Dirk Decuypere, auteur van het boek Circus 157, uit.

Visueel gemarkeerde crashplaatsen

“In het daaropvolgende luchtgevecht boven Heuvelland halen de Duitsers binnen het kwartier vijf Spitfires naar de grond. Ze komen neer in Proven (Poperinge), Dranouter, Ploegsteert en Hardifort (Frankrijk). Vier van de vijf piloten overleven de crash niet”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). “De crashplaatsen lijken ver uit elkaar te liggen, maar in de lucht is dat relatief dicht bij elkaar. Enkel Fajtl bleef ongedeerd en kon uit Duitse handen blijven. Het is een opmerkelijke geschiedenis die we hier vertellen. We staan veel stil bij de Eerste Wereldoorlog, maar ook de Tweede Wereldoorlog heet Poperinge zwaarder getroffen.”

De crashplaatsen werden visueel gemarkeerd met een monument in Dranouter, Nieuwkerke, Ploegsteert en Proven. Het herinneringsbord in het Noord-Franse Hardifort rond dit WO2-verhaal af en kan het ontsloten worden via een toeristische route die de toeristen via een interactieve kaart naar de plaatsen achter dit verhaal leidt.

“Circus 157 is een verhaal dat zich uitstrekt over een grensgebied. Via de herdenkingsborden worden niet alleen de dorpen met elkaar gelinkt, maar ook de piloten die de hoofdrol spelen in dit verhaal. Dit zorgt ervoor dat het project meer is dan een grensoverschrijdende samenwerking. Het is een grensoverschrijdende herdenking”, zegt Annemie. De onthulling van het herdenkingsbord voor piloot Fajtl was voorzien op 5 mei, maar kon niet plaatsvinden door de coronamaatregelen. Het bord werd ondertussen wel bevestigd aan de gevel van het huis nabij de crashplaats in Hardifort. Het is één van de haltes in de fietsroute. De officiële herdenking vindt dit najaar plaats.

Expo ‘Circus 157’

De tijdelijke tentoonstelling ‘Circus 157’ zal tijdens deze zomermaanden extra bezoekers creëren voor Circus 157. De expo vindt plaats in Poperinge en in Cassel .Het bezoek is gratis. “Inhoudelijk focust de tentoonstelling op unieke, nooit eerder vertoonde artefacten verbonden met het Circus 157-verhaal: een motor van een van de gecrashte spitfires, memorabilia van de piloten, een stukje parachutestof, mannequins met pilotenoutfit… De objecten zijn samengebracht door Dirk Decuypere en Wim Huyghe”, zegt Annemie.

In de tentoonstelling maak je ook kennis met de vijf piloten: de Brit Stacey Jones, de Tsjechen František Fajtl en Karel Pavlík, de Belg Baudouin de Hemptinne en de Canadees Roland Ribout. “Duidelijk zeer gevarieerd van nationaliteit. Enkel Fajtl bleef op 5 mei ongedeerd. Na zijn crashlanding in Hardifort kon hij uit Duitse handen blijven en na een lange risicovolle tocht door Frankrijk en Spanje weer in Engeland geraken. Na de oorlog viel hij in Tsjechoslowakije in ongenade bij het anti-westerse communistische regime. Hij werd gedegradeerd en 17 maanden opgesloten in het werkkamp van Mirov. Pas na de val van de Muur in 19689 werd hij in ere hersteld en bevorderd tot generaal”, zegt Dirk.

“Toen ik in 1987 met oud-verzetsman André Vandenameele het boek ‘Circus 157’ schreef, kon ik nog verschillende direct betrokkenen contacteren: piloten die in Circus 157 hadden meegevlogen en burgerlijke ooggetuigen van de vijf crashes. In 1997 richten Vlamertingenaar Wim Huyghe en ik de luchtvaartvereniging ‘Groep Huyghe-Decuypere’ op. Met ons team slaagden we er in hetzelfde jaar in het Spitfirewrak van Karel Pavlík in Dranouter te bergen. Een selectie van de opgegraven relicten ligt tentoongesteld in de expo ‘Circus 157’, waarvan de Rolls Royce-motor wel het meest markante is.”

Fietskaart

Naast een tentoonstelling werden ook twee fietsroutes uitgewerkt. “Die routes brengen dit vergeten WO2-verhaal opnieuw tot leven. Het is spannend verhaal, met veel menselijke dramatiek, zowel in de lucht als op de grond. De routes starten in Poperinge en in Ieper en volgen de fietsknooppunten. Sinds vorig jaar is er ook een fietsknooppuntennetwerk in het Noorden van Frankrijk. De knooppunten zijn grensoverschrijdend met elkaar verbonden. De route vanuit Poperinge steekt de grens over, tot in Hardifort en Cassel”, vertelt Annemie.

Elke fietslus is ongeveer 85 kilometer en heeft een tiental haltes. “Je ontdekt de crashplaatsen, de monumenten en de begraafplaatsen van de Circus 157-piloten. De fietskaart is gekoppeld aan een applicatie. Download Circus 157 op je smartphone, scan de QR-codes op de kaart en ontdek het volledige verhaal, met foto’s, filmpjes en getuigenissen.”

Expo 157 in Poperinge van 11 juli tot en met 9 augustus telkens van 13 uur tot 18 uur. Gesloten op maandag. Reserveer je bezoek op www.toerisme poperinge.be of via 057/34.66.76. Expo Cassel van 15 augustus tot en met 20 september. Meer informatie via www.coeurdeflandre.fr of 03/28.40.52.55. De fietskaart kost 1 euro en kan je verkrijgen aan de balie van de expo en bij Toerisme Poperinge, Grote Markt 1 en OT Coeur de Flandre, 20 Grand’Place. De kaart wordt ook verkocht in de toeristische diensten van Heuvelland en Komen (Ploegsteert).