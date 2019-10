Expert Luc Dedeene leert je alles over de asperge LBR

04 oktober 2019

15u37 0 Poperinge Tuinhier Poperinge nodigt auteur van de groente en fruitencyclopedie Luc Dedeene uit om zijn kennis te delen over onder meer het kweken van asperges.

“Asperges is een buitenbeentje in het groentenassortiment. Door het arbeidsintensieve karakter behoort deze groente, lekker en rijk aan vitamines tot de duurdere en exclusievere groenten. Kan je zelf eigen witte of groene asperges kweken? Hoe moet je asperges zaaien, planten, verzorgen en oogsten? Kweek je deze in serre of buiten, zon of schaduw ? Luc Dedeene, auteur van de groente en fruitencyclopedie geeft ons antwoorden op deze en nog vele andere vragen op vrijdag 11 oktober. Daarnaast bespreekt hij nog enkele niet alledaagse koolsoorten”, zegt Eddy Lobeau van Tuinhier Poperinge.

De voordracht gaat door op vrijdag 11 oktober en start om 19.45 uur in het OLVI, Boeschepestraat 14. Leden kunnen de voordracht gratis bijwonen, niet-leden betalen 3 euro. Meer informatie via 0494/88 30 16 of eddy.lobeau@telenet.be.