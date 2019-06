Erfgoed, natuur en techniek tijdens Feesten in het Park in Kasteel De Lovie LBR

15u42 0 Poperinge Kasteel De Lovie in Poperinge gooit op 30 juni de deuren open tijdens Feesten in het Park.

Tijdens Feesten in het Park kun je het kasteel van De Lovie in Poperinge ontdekken. “Elke vijftien minuten vertrekt een wandeling vanuit de inkomhal en kun je kennismaken met de infostandjes erfgoed, natuur en techniek. Kom binnen en ontdek waar jouw avontuur als kasteelheer of –dame begint”, zegt Angie Verbrigghe van De Lovie. “De muziekgroep van De Lovie, Il Sogno of ‘de droom’, zorgt voor de muzikale noot. Laat je ook verrassen door allerlei activiteiten voor jong en oud, met onder andere een brandweerdemonstratie, pullpaintball- en balbalinitiatie, kinderanimatie, liveoptredens, straattheater, De Lovie van A tot Z, Open Huizen, pop-up shop met originele creaties en geschenken. Op verschillende terrasjes kun je genieten van een drankje of een zoetigheid. Op het smulplein kun je terecht voor een hartige snack.”

Om 12 of 13 uur kun je aanschuiven voor kip aan het spit of koude schotel met frietjes. Volwassenen betalen zestien euro en kinderen acht euro. Inschrijven voor 21 juni op 057/34.43.65 of via restaurant@delovie.be. De opbrengst gaat naar de nieuwbouw voor veertig jongeren. Wie een gift wil overmaken, kan dit via het rekeningnummer BE51 4673 3521 0162 met vermelding jongerenproject. Giften vanaf veertig euro zijn fiscaal aftrekbaar. Meer info op www.delovie.be of op het Facebookevenement Feesten in het Park.