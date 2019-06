Erasmusproject in VBS De Krekel Roesbrugge LBR

25 juni 2019

15u55 0 Poperinge In VBS De Krekel in Roesbrugge kwam de directrice van Les Boutons d’Or’ in Ledringhem in Frankrijk 3 maanden werken in de school in het kader van een Erasmus-uitwisseling.

Gedurende drie maanden kwam Christelle Vast, directrice van Les Boutons d’Or’ in Ledringhem uit Frankrijk werken in VBS De Krekel. “Dit deed ze in het kader van een Erasmus-uitwisseling. Haar stageperiode is ondertussen achter de rug. De eerste weken waren vooral momenten van observeren, vragen stellen en zich de aanpak op De Krekel proberen eigen te maken”, vertelt directeur VBS De Krekel, Geert Six. Dank zij Monique Winckel, conseillère pédagogique du Nord, kwam de Krekel in aanmerking voor deze uitwisseling.

“Stap voor stap begon Christelle met ons in het Nederlands te communiceren en had ze haar woordenboek steeds bij de hand. Al heel snel begon Christelle in de klas mee te werken met de leerlingen. De praatronde ’s morgens was heel leerrijk om nieuwe woordenschat op te steken. Ook was het voor haar een praatkans om zich in het Nederlands te uiten. Ze begeleide rekengroepjes, ze was co-teacher in onze muzische lessen en ze was zelfs aanwezig op ons teamoverleg en op de wekelijkse briefing op donderdagmorgen. In klassen 5 en 6 is ze steeds op post als de Franse les begint. De uitspraakoefeningen neemt ze voor haar rekening wat het mondeling taalgebruik van onze kinderen verbetert. Het was boeiend om met Christelle samen te werken.” De uitwisseling werd afgesloten met een bezoek van de Franse inspectie en taalinspectie uit Rijsel.