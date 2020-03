En plots staat Kamagurka voor je deur Laurie Bailliu

02 maart 2020

15u43 0 Poperinge Illustrator Kamagurka is dezer dagen in Reningelst te vinden, waar hij meewerkt aan de expo ‘Feniks, kinderen in de wederopbouw’, die vanaf 4 juli te zien is in de Kinderbrouwerij.

Voor de tentoonstelling krijgt iedereen de kans mee te tekenen aan de verzonnen Feniksstraat, zoals Kamagurka. Hij ging al aan inwoners vragen hoe die fictieve ‘Feniksstraat’ er volgens hen moet uitzien. In de straat staat sowieso een rij huizen, met daartussen plots een gat. “Een huis is platgebombardeerd en de grond geëffend”, verduidelijkt Annemie Morisse van de WO I-cel. “Enkele illustratoren zijn nu al aan de slag, waaronder Kamagurka. Hij ging al aankloppen bij inwoners van Reningelst om hen te vragen hoe zij de straat zouden invullen. De opnames worden gegoten in een documentaire ‘Kama in Reningelst’ en die zal te zien zijn tijdens de tentoonstelling.”

Zelf een ontwerp tekenen van de Feniksstraat? Sinds 2 maart kun je een blanco tekenblad afhalen bij Toerisme Poperinge of in de bibliotheek van een CO7-gemeente (Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke). Je kunt je eigen ontwerp van de Feniksstraat nog tot en met 10 juni indienen in een van deze locaties.