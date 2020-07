Elk Poperings gezin krijgt een Pop.kado van 20 euro Laurie Bailliu

02 juli 2020

14u59 0 Poperinge Elk Poperings gezin krijgt van de stad een Pop.kado van twintig euro, die vrij te besteden is bij alle deelnemende handels- en horecazaken. Dat is een van de maatregelen om het socio-economisch leven na corona vorm te geven. Elke inwoner kreeg ook al een herbruikbaar mondmasker in de bus.

“Als deze crisis een ding heeft aangetoond, is het wel het belang van de lokale ondernemer. Onze leefwereld werd noodgedwongen plots een pak kleiner, waardoor het belang van een gevarieerd aanbod in de eigen stad meer dan ooit benadrukt werd. Hoe kunnen we het consumentenvertrouwen, het lokaal kopen en de lokale economie een boost geven? Via onze inwoners! Daarom krijgt elk gezin een Pop.kado van twintig euro”, zegt het stadsbestuur. De lijst van alle deelnemende handels- en horecazaken vind je op www.shopinpops.be. De bon is geldig tot en met 31 december. “Gezinnen die hun Pop.kado niet willen gebruiken, kunnen die schenken aan het Sociaal huis. Daar wordt de Pop.kado nuttig besteed voor de meest kwetsbare doelgroepen.”