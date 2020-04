Elie en Aimé hebben een boodschap voor familie en vrienden: “We missen iedereen heel hard” Laurie Bailliu

05 april 2020

13u02 0 Poperinge Vandaag vliegen HLN en VTM samen met alle Vlamingen De Ronde tegen Corona. Op de dag dat Vlaanderens mooiste jammer genoeg niet gereden kan worden, sturen HLN en VTM een helikopter in de lucht die de verbondenheid tussen alle inwoners filmt. Vorige week kwamen Elie Dehouck en zijn broer Aimé niet in beeld toen de drone over Poperinge vloog, maar deze week gingen ze opnieuw creatief aan de slag.

“We missen iedereen”, zo staat te lezen op de jongens hun tekening. “Deze periode is voor Elie heel zwaar tijdens deze coronacrisis. Hij heeft ASS, ADHD en een lichte leerstoornis. Thuisschool loopt wat moeizaam voor hem”, zegt mama Lucy Heyman. Elie is 11 jaar en gaat naar de basisschool De Ster in Poperinge. “Hij mist zijn grootouders, zijn leerkrachten en natuurlijk ook zijn vriendjes. Zijn school maakt elke week een filmpje met foto’s en dat helpt hem wel. Hij stuurt af en toe ook eens een mail naar zijn juffrouw. Maar thuis les volgen gaat moeizaam. De start van de paasvakantie zou normaal betekenen dat we naar Sunpark in Oostduinkerke zouden gaan. Die plannen hebben we natuurlijk moeten annuleren. Het is een moeilijke periode..”

Boodschap van Elie: ‘Ik mis iedereen heel hard. Mijn juffen en meesters en al mijn vrienden. Maar ook Mieke, Liese, Griet en Bea uit revalidatiecentrum De Klinker. Ik mis vooral mijn oma, opa, mamie, papie en mijn meter. Maar het meeste mis ik mijn neef Korneel, die in deze vakantie zou komen spelen.”