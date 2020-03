EK-dorp moeten Robbe en Emiel opbergen, maar hun zomerbar komt er wél Laurie Bailliu

24 maart 2020

14u48 0 Poperinge Robbe en Emiel hadden grootse plannen voor de zomer 2020. Ze zouden van half juni tot half september uitpakken met een EK-dorp en zomerbar. “Dat EK-dorp komt er niet nu het EK voetbal werd uitgesteld naar volgend jaar, maar de zomerbar daar maken we wel werk van.”

De Poperingenaars Robbe Sambaer (20) en Emiel Vandenberghe (21) zouden deze zomer een EK-dorp en zomerbar openen van half juni tot half september. “Het coronavirus brengt onze plannen wat in de warm. We vinden het uiteraard bijzonder jammer. Ons concept draaide rond het EK voetbal. Gelukkig konden we het scherm dat we zouden huren annuleren. Nu gaan we voor de volle 100% voor onze zomerbar in Hotel de la Paix op de Grote Markt in Poperinge”, zegt Robbe Sambaer.

“Wanneer onze zomerbar de deuren zal openen, ligt nog niet vast. Door het virus hebben we problemen met het leveren van onze materialen waardoor we op dit moment niet met duidelijkheid kunnen zeggen wanneer we kunnen openen. We hopen om begin juni van start te kunnen gaan. Mensen mogen een heel gezellige bar verwachten. Emiel en ik willen nog niet te veel kwijt over het concept. Meer informatie zal binnenkort volgen via onze sociale media”, verzekert Robbe.

Catastrofe

“Wat als de coronacrisis ook roet in het eten gooit voor onze zomerbar? Daar gaan we nog niet aan denken. Als we twee maanden in lockdown moeten, zou het duren tot en met 8 mei. Als het toch langer zou duren, zou dit een catastrofe zijn voor de horeca. Dat wil niemand gezien hebben, denk ik.”