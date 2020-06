Eindelijk overeenkomst over beheer jaagpad langs de IJzer Laurie Bailliu

20 juni 2020

08u16 0 Poperinge De provincieraad van West-Vlaanderen keurde deze week een overeenkomst goed met de Vlaamse Waterweg voor het beheer van het jaagpad langs de IJzer van Roesbrugge tot Fintele. De vraag tot herstel en renovatie van het jaagpad langs de rechteroever van de IJzer, tussen Diksmuide en Roesbrugge, werd heel vaak aangehaald, maar schot in de zaak kwam er een lange tijd niet. In de toekomst draagt de Vlaamse Waterweg het beheer over aan de provincie West-Vlaanderen.

“Vele vragen en enkele protestacties later is de Vlaamse Waterweg nv gestart met de opmaak van bestekken en plannen om het jaagpad te herstellen en een nieuwe toekomst te geven. Hierbij zullen ze ook een slipway aanleggen in Roesbrugge”, zegt Poperings burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). “Het is de bedoeling om het jaagpad te verbreden naar 2 meter, zodat in de toekomst het onderhoud beter kan worden uitgevoerd. Let wel, het jaagpad zal enkel dienen voor wandelaars en fietsers. De keuze van de Vlaamse Waterweg gaat in de richting van een pad in betonnen bedekking/platen, zodat bij latere verzakkingen; basisprobleem van de IJzer als typische ‘laagland rivier’; het plaatselijk herstel vlotter kan gebeuren. Nu is het asfalt en is het herstel heel moeilijk.”

De omgevingsvergunning moet momenteel door de Vlaamse Waterweg aangevraagd worden. “De uitvoering zal eerder naar het najaar toegaan, al heb ik nog geen concrete datum vernomen. In de toekomst draagt de Vlaamse Waterweg het beheer over aan de provincie West-Vlaanderen, die dit pad zal opnemen in het zogenaamd ‘blauwgroene wandel – en fietsnetwerk’! Het wordt een zogenaamde blauwe as. Deze overeenkomst werd donderdag goedgekeurd. Een mooie toekomst, een oplossing voor een oud zeer en een belangrijke troef voor ons dorp aan de IJzer Roesbrugge”, zo besluit burgemeester Dejaegher.