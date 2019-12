Eindejaarsactie op de vrijdagmarkt Redactie

12 december 2019

17u06 0 Poperinge Tijdens de eindejaarsperiode vallen er prijzen te winnen op de vrijdagmarkt.

Winter in Poperinge palmt de Grote Markt in Poperinge in. Op vrijdagen 13, 20, 27 december en 3 januari gaat de vrijdagmarkt door op het Oudstrijdersplein. Tijdens de eindejaarsperiode kun je prijzen winnen op de vrijdagmarkt. Op vrijdag 20 december trakteert de kerstman met snoep. Parkeren kan op Hof van Batailles, aan de overkant van de speelplaats van het College. Ook op vrijdag 27 december trakteert de kerstman met snoep, parkeren kan dan op de speelplaats van het Sint-Janscollege. Op vrijdag 3 januari is er soep voor alle marktgangers, parkeren is dan mogelijk op de speelplaats van het Sint-Janscollege.