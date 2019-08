Eind goed, al goed: Charlot heeft video van optreden Jasper Steverlinck én een persoonlijk berichtje beet LBR

08 augustus 2019

12u50 4 Poperinge Zanger Jasper Steverlinck heeft Charlot De Lee uit Poperinge, die op zoek was naar een filmpje van het optreden van de zanger op Festival Dranouter, persoonlijk gecontacteerd. De zanger had tijdens de show Charlots verongelukte broer vernoemd en omdat Charlot er zelf niet bij was, had ze op Twitter een oproep gelanceerd om een filmpje te vinden. Dat heeft ze ondertussen ook gevonden.

Afgelopen weekend had Jasper Steverlinck het nummer ‘One Thing I Can’t Erase’ opgedragen aan Jonas De Lee, een medewerker van Festival Dranouter die in december 2018 om het leven kwam bij een ongeval. Jonas’ zus Charlot kon er niet bij zijn tijdens het optreden en was daarom op zoek naar een filmpje waarin Jasper haar broer vernoemd. Ze lanceerde de oproep op Twitter en die werd massaal gedeeld op sociale media. Ook Jasper Steverlinck zelf kreeg de oproep te zien en nam prompt contact op met Charlot. “Jasper zei dat hij me beeldmateriaal kon geven. Hij had ook mijn oproep via Instagram en Twitter, een heel mooi gebaar van hem. Het is zo persoonlijk en vriendelijk van Jasper dat hij dit wou doen.”

Maar ook een lezeres van onze krant schoot Charlot te hulp. “Martine Verdonck uit Dranouter had op de Facebookpagina van Het Laatste Nieuws mijn oproep gezien en had het videomateriaal waar ik naar op zoek was. Ze heeft het me ondertussen bezorgd, ik ben dan ook superblij”, besluit Charlot.

Ondertussen heb ik het filmpje ontvangen. Aan iedereen enorm bedankt om te delen, berichten te sturen, mails te sturen, ...

En in het bijzonder bedank ik @JSteverlinck om ook contact op te nemen met mij en @DranouterFest

Broere deze is voor jou, je hebt het verdiend! ❤ pic.twitter.com/TPlzfPXIzp charlot.delee(@ charlot_delee1) link