Eeuwelinge Maria Hennebel (101) overleden Erik De Block

11 juni 2019

18u47 0

In het woonzorgcentrum Onze Lieve Vrouw Gasthuis is eeuwelinge Maria Hennebel (101) gestorven. Ze was afkomstig uit Reningelst. Maria was de weduwe van Albert Sohier. Ze ging hopperanken plukken bij boer Maurice Caron. Maria was de moeder van twee kinderen André en Rosa. Er zijn daarnaast zes kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen.

Begin 2013 verhuisde Maria naar het rusthuis. De afscheidsviering vond plaats in de Sint-Vedastuskerk in Reningelst.