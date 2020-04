Eethuis In de Zwaan en drafabGREEN pakken uit met all-in BBQ-pakket Laurie Bailliu

03 april 2020

15u44 0 Poperinge Eethuis In de Zwaan uit Westouter en drafabGREEN uit Poperinge slaan de handen in elkaar tijdens deze coronacrisis. Ze pakken uit met met een all-in BBQ-pakket. In de Zwaan verzorgt de afhaalmaaltijd en drafabGREEN het bbq-toestel.

Eethuis ‘In de Zwaan’ uit Westouter en drafabGREEN uit Poperinge gaan samenwerken om de lekkere dingen des levens tot bij iedereen thuis te krijgen. “De coronacrisis kent heel wat nadelige gevolgen voor horeca en detailhandel, maar biedt anderzijds ook mooie opportuniteiten tot nieuwe initiatieven én samenwerking. Ook in Poperinge en omstreken zitten de zelfstandigen niet stil en wordt er druk overleg gepleegd om deze crisis gezamenlijk aan te pakken”, zeggen Jork De Wit van In De Zwaan en Severien Mortier van DrafabGREEN.

Nu het eethuis gesloten is, kan er enkel ingezet worden op afhaalmaaltijden. Naast het klassieke assortiment, zal er vanaf deze week ook voor het eerst een all-in BBQ-pakket kunnen afgehaald worden. Die all-in mag je letterlijk nemen, want zelfs het bbq-toestel kan je mee reserveren. Hiervoor werkt ‘In de Zwaan’ samen met drafabGREEN uit Poperinge. “Wij zijn de leverancier van de praktische Cobb tafelbarbecues waarmee ‘In de Zwaan’ voorheen ook al in zijn eethuis werkte. Ben je na het gebruik van de Cobb hélemaal overtuigd van het gebruiksgemak, dan kan je makkelijk een Cobb online bestellen bij drafabGREEN, gratis laten thuisleveren, en je krijgt er nog een geschenk bovenop.” Het nieuwe concept is mogelijk vanaf vrijdag 3 april. Reserveren kan online via Facebook.