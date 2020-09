Eerste Poperingse huwelijken in openlucht zijn een feit Laurie Bailliu

05 september 2020

13u44 0 Poperinge De Poperingse schepen Loes Vandromme heeft de eerste huwelijken in openlucht achter de rug. Zowel op de koer voor het Hopmuseum en de culturele zone nabij de Komstraat in het Burggraaf Frimoutpark stapten koppels al in het huwelijksbootje.

Zowel vrijdag als zaterdag verliet schepen Loes Vandromme (CD&V) haar vertrouwde locatie in het gemeentehuis om een huwelijk te voltrekken. “Vrijdag stond een huwelijk in het Burggraaf Frimoutpark op de agenda en op zaterdag op de koer voor het Hopmuseum. Het was heel fijn. Het was twee keer zeer geslaagd en het heeft wel een extra iets. De koppels geven ook een eigen touch aan het burgerlijk huwelijk door de eigen gekozen versiering. Het bevalt me echt!”, zegt schepen Loes Vandromme. “Ook voor mij verandert het eens. Vorig jaar had informatie opgevraagd bij mijn collega in het parlement die vertelde dat trouwen op locatie echt zeer positief onthaald werd. De bedoeling was om het in het voorjaar het trouwen in openlucht concreet uit te werken, maar toen was corona er.”

Huwen op de openluchtlocaties is mogelijk van mei tot en met september. Bij regen of wisselvallige weersomstandigheden wordt het huwelijk voltrokken in het gemeentehuis, maar de beslissing hieromtrent ligt bij de aanvragers. De stedelijke uitleendienst biedt een ‘huwelijksbox’ aan die stoelen, tafels en een mobiele geluidsinstallatie bevat. Het voorafgaand klaarzetten is voor de ontleners zelf, alsook het opnieuw wegbergen van alle ontleende materiaal aansluitend aan de huwelijksceremonie. “De koppels krijgen vrijheid om zelf ook een en ander te organiseren qua inrichting. Ik ben eigenlijk zelf dankbaar dat ik voor koppels zoveel kan betekenen door dat ietsje extra te geven. En eerlijk, ik doe dit echt graag en ik krijg ook wil vaak complimentjes dat ik er goed in slaag om er iets moois van te maken.”