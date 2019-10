Eerste livingvoorstelling ‘Rust’ van theaterbende PROT LBR

16u56 0 Poperinge De eerste livingvoorstelling ‘Rust’ van Theaterbende PROT zag dit jaar het levenslicht, maar alle voorstelling zijn al volgeboekt. In november kun je de voorstelling meepikken bij Extremis in Proven.

“Het concept van een livingvoorstelling is simpel: je vraagt ons, je nodigt vrienden en familie uit, wij komen en brengen een uurtje heerlijk toneel bij je thuis”, klinkt het Theaterbende PROT. Rust wordt gebracht door Brecht Dejonckheere, Margot Derycke en Chris Vandenberghe. Het stuk is gebaseerd op een tekst van Mathias Sercu en werd bewerkt door Stef Ryon. Technici Olivier Arnaert en Jurgen Yde leiden alles in goede banen.

“Rust draait momenteel op volle toeren en is intussen volledig volgeboekt. Voor wie benieuwd is, maar ons niet kon boeken of zijn of haar woonkamer niet meteen ter beschikking kon stellen, is er goed nieuws. Je kan Rust namelijk begin november gaan bekijken bij Extremis te Proven. Deze voorstellingen gaan door ten voordele van drama-atelier Artîlerie van De Lovie, in het kader van de Warmste Week. Rust gaat over drie dertigers, - Lode, Moniek en Vincent. Ze runnen samen een rusthuis en zijn gespecialiseerd in hoogbejaarde terminale rijken. Liefst zonder erfgenamen. We gaan met hen op stap doorheen drie fasen in hun leven.”

Theaterbende PROT wil in de zuidelijke Westhoek kleinschalig, maar sfeervol kwaliteitstheater maken. Een vaste ploeg geeft de producties vorm en gaat daarvoor in de regio op zoek naar de meest geschikte locatie, regisseur en acteurs. De voorstellingen gaan door op volgende vrijdag 1 november om 20uur en zaterdag 2 november om 20 uur bij Extremis op de Couthoflaan 20b in Proven. Kaarten kunnen besteld worden op www.prot.be.