Eerste gemeenteraad in stadhuis sinds coronacrisis in Poperinge Laurie Bailliu

07 juli 2020

17u45 0 Poperinge De eerste fysieke gemeenteraad sinds de coronacrisis stond maandag op de agenda in Poperinge. Die kon zoals anders plaatsvinden in de raadzaal van het stadhuis.

Toeschouwers werden niet toegelaten en ook de opstelling van de gemeenteraad was deze keer wat anders. Voorzitter Isabel Lebbe vroeg een moment stilte voor het overleden van voormalig schepen en raadslid Paul Delanote (85). Hij overleed plots op maandag 23 maart tijdens de coronacrisis. Hij had een lange staat van dienst in de Poperingse politiek. Hij was jaren raadslid in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het Poperingse OCMW (1989 – 2011). Hij zetelde als gemeenteraadslid van 2001 tot in 2005 en was ook anderhalf jaar schepen. Eind jaren ’80 was hij een tijdje voorzitter van de CD&V-afdeling in Poperinge. Hij was ook jarenlang actief als bestuurslid. Hij was ook voorzitter van de Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw en van het Centraal Kerkbestuur.