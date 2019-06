Eerste culinaire wandeling ‘Smakelijk op stap’ uitverkocht LBR

07 juni 2019

17u03 0 Poperinge De eerste culinaire wandeling in kasteeldomein De Lovie werd een onverwacht succes. De samenwerking met de studenten van Hotelschool Ter Duinen en verschillende kunstenaars was volledig uitverkocht.

De Lovie, centrum voor begeleiding van personen met verstandelijke beperking, verwende afgelopen donderdag alle zintuigen tijdens de culinaire wandeling ‘Smakelijk op stap’. “Deelnemers konden de mooiste locaties op het domein ontdekken. Ze konden proeven van beeldende kunst, theater, dans, muziek en tongstrelende hapjes en drank. Voor de culinaire verwennerij werkten we samen met de studenten derde jaar Hotel, Keuken en Restaurant van Hotelschool Ter Duinen, onder leiding van chefs Dries Cloet en Bart Denys”, legt Brigitte Dewulf van De Lovie uit.

Artistieke invulling

“Voor de artistieke invulling werkten we samen met verschillende kunstenaars, onder andere met leerlingen van de Kunstacademie Poperinge, het bruisende kunsteneiland Artîlerie, waar kunstenaars met een verstandelijke handicap een werk- en ontmoetingsplaats vinden, Yves Bondue & Marieke Rabaey en de muziekgroep van De Lovie ‘Il Sogno’. Zij werkten rond het thema ‘zorg’. De 8- tot 12-jarige leerlingen van de Kunstacademie gingen goed om met onze bewoners.”

Ontsluiting kasteeldomein

“Deze culinaire wandeling kadert binnen de ontsluiting van het kasteeldomein van De Lovie waarbij we ons erfgoed en de geschiedenis van het domein tonen. Hierdoor ontstaan heel wat nieuwe activiteiten”, gaat Brigitte verder. “De wandeling werd een onverwacht succes. De 350 deelnemers waren erg enthousiast en hadden respect voor ons evenement en onze samenwerkingen. In zes groepen trokken de deelnemers om het halfuur met een gids op pad. Dankzij onze evenementen leren de mensen ons kennen en ontdekken ze de schoonheid van onze bewoners en ons domein. Heel wat mensen uit onze streek kwamen dit evenement meepikken en dat doet deugd.”

Chefs for Charity

De belangstelling voor ‘Smakelijk op Pad’ was groot en deze culinaire wandeling was in een week uitverkocht. “Een onverwacht succes. Tot donderdagvoormiddag kregen we telefoon van mensen die op de wachtlijst stonden om te vragen of er niemand had afgebeld. Deze culinaire wandeling is ontstaan omdat we dit jaar geen ‘Chef for Charity’ hebben. Ons gastronomische evenement met verschillende chefs organiseren we om de twee jaar, dus dit jaar hadden we ruimte voor iets nieuws. Onze volgende Chefs for Charity zal plaatsvinden op 5 maart 2020. ‘Smakelijk op Stap’ wordt geëvalueerd en daarna bekijken we de toekomst van dit evenement”, besluit Brigitte. “We hebben nooit durven dromen dat onze eerste editie van ‘Smakelijk op Stap’ zo’n succes zou zijn. 68 mensen hebben vrijwillig geholpen aan dit evenement. Onze dankbaarheid is groot.”