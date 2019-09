Eenmalig en beperkt: St. Bernardus Abt 12 Barrel Aged Sour LBR

26 september 2019

Brouwerij St.Bernardus lanceert met de St.Bernardus Abt 12 Barrel Aged Sour eenmalig een nieuw bier in beperkte oplage.

St.Bernardus Abt 12 is het paradepaardje van brouwerij St. Bernardus in Watou. “Het wordt beschouwd als een van de beste bieren ter wereld. Abt 12 wordt gebrouwen in de klassieke ‘Quadrupel’ stijl, volgens het originele recept uit 1946. De St.Bernardus Abt 12 Barrel Aged Sour wordt gebrouwen volgens datzelfde recept, maar na het brouwen heeft het bier drie jaar in eiken vaten gerust”, legt marketingmedewerker Pieter Verdonck uit. “Door deze ingreep verzuurt het bier op natuurlijke wijze. In juni werd het bier versneden met vers gebrouwen Abt 12 en gebotteld in flessen van 75 centiliter. Gezien de beperkte oplage is het dus echt een bier voor liefhebbers.” De St.Bernardus Abt 12 Barrel Aged Sour is alleen verkrijgbaar in de brouwerijwinkel en in Bar Bernard.