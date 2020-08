Eén werkneemster van Aviko Proven besmet met corona, ook collega’s blijven in thuisquarantaine Laurie Bailliu

12 augustus 2020

16u18 0 Poperinge Bij Aviko Proven is een werkneemster besmet geraakt met corona. “De collega’s waarmee de medewerkster contact heeft gehad, werden gevraagd zich te laten testen en werden preventief in quarantaine gezet”, zegt HR-verantwoordelijke Evelyne Tyteca.

Aviko is een van Europa’s grootste producenten van aardappelproducten. De onderneming maakt deel uit van het Nederlandse moederbedrijf Royal Cosun. Het is een van de vier grootste aardappelverwerkende producenten ter wereld met activiteiten in 110 landen. In de Poperingse deelgemeente Proven heeft Aviko een fabriek Eurofreez. “In totaal werken hier 270 medewerkers. Vorige week werd bij een van onze medewerkers corona vastgesteld. Haar man was besmet, dus liet ze zich ook testen. Ze blijft nu twee weken thuis in quarantaine.”

Haar collega’s werden geïnformeerd en gevraagd zich te laten testen. “Die collega’s werden ook preventief in quarantaine gezet tot de resultaten van de test bekend zijn. Die quarantaine hoeft eigenlijk niet, maar we hebben dat toch uit voorzorg gedaan. Medewerkers die zich vrijwillig willen laten testen, kunnen dat natuurlijk ook. Voorlopig heeft nog niemand positief getest”, weet Evelyne Tyteca. “Handen wassen en voldoende ontsmetten zijn belangrijke maatregelen die we naleven. Er wordt bij ons veel gereinigd aangezien we in de voedingssector zitten. Medewerkers kunnen kiezen tussen het dragen van een face shield of het plaatsen van een plexischerm. Sowieso werden op verschillende plaatsen plexischermen geïnstalleerd. Daarnaast zorgen we er ook voor dat medewerkers voldoende afstand kunnen houden en daar zijn we nu nog waakzamer over.”

Het bedrijf investeert momenteel in een nieuw productiebedrijf voor diepgevroren frieten en aardappelvlokken op industrieterrein Sappenleen in Poperinge. Eind september 2021 zou de nieuwe fabriek openen.