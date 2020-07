Een nachtje kamperen op een boerderij kan in de Biezenhoeve Laurie Bailliu

15 juli 2020

15u06 0 Poperinge De belevingsboerderij De Biezenhoeve in Poperinge nodigt kinderen tot 12 jaar (ouders) uit om een nachtje te kamperen. De kinderen gaan op verkenning op de boerderij en ‘s morgens staat een ontbijt met hoeveproducten klaar.

Het hele jaar door organiseert de belevingsboerderij Biezenhoeve activiteiten voor kinderen tot 12 jaar. Op 25 en 26 juli kan je een nachtje kamperen op de boerderij. “We ontvangen ouders met kindjes vanaf 15.30u om de eigen tenten op te zetten.

Rond 16 uur starten we met farmtastische activiteiten. De wollemadam leert ons vilten en we laten ons verrassen op ons blote voetenpad doorheen de boerderij. Er is nog tijd om op verkenning te gaan in de stallen en misschien wel de boer de helpen. Rond 20 uur smullen we zelf ons eigen worstenbroodje op een vuurschaal. We luisteren naar spannende verhaaltje bij het vuur. Op zondagmorgen laten we ons verwennen aan een heerlijke ontbijt tafel gevuld met hoeveproducten. Nadien is er een yoga-initiatie. We sluiten de voormiddag af rond 11 uur”, klinkt het bij Sofie Vanpeperstraete en Geert Vandenbussche van De Biezenhoeve. Je tent en slaapgerief mag je zeker niet vergeten. Een nachtje kamperen op de Biezenhoeve kost 45 euro/ouder en 30 euro/kind. De plaatsen zijn beperkt. Reserveren kan via www.biezenhoeve.be.