Economisch relanceplan: “Pop.pas sluit bepaalde handelaars en consumenten uit” Laurie Bailliu

26 mei 2020

14u32 0 Poperinge Het economisch relanceplan van het stadsbestuur lag op tafel tijdens de digitale gemeenteraad van afgelopen maandag. Oppositiepartij Open VLD kan zich niet helemaal vinden in het plan en vindt dat de Pop.pas niet het beste systeem is om te hanteren.

Stad Poperinge heeft een lokaal plan klaar voor de ondersteuning van de exitstrategie en de relance van het lokale socio-economische leven na en met corona. Het College van Burgemeester en Schepenen keurde een eerste versie van een lokaal relanceplan principieel goed eind april, stelde het voor en maakte het bekend. Het werd bewust pas ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van eind mei. “Ondertussen konden we in functie van de evolutie van de crisis en van de maatregelen desgevallend nog wat bijsturen. Dat gaf ons ook de tijd om de luisteren naar voorstellen en suggesties. De omstandigheden waren en zijn er helaas niet naar om uitgebreide participatie te kunnen organiseren.

Het plan werd toegelicht tijdens een videovergadering aan het dagelijks bestuur van de Stedelijke Raad voor Lokale Economie, evenals aan de externe leden van de vzw Centrummanagement. De lokale politici namen kennis van de inhoud van het plan tijdens de gemeenteraad van eind april”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). In het plan worden drie krachtlijnen gehanteerd: de lokale economie ondersteunen, inwoners motiveren om lokaal te kopen met ‘DOntquIT’ en de Pop.pas (een spaarkaart waarmee je bij aangesloten handelaars punten kan sparen)

Papieren bon

De Open VLD-fractie is niet volledig overtuigd van het relanceplan. “Het is een evidentie dat in de eerste plaats de lokale economie ondersteund wordt en dat we hiervoor ook de hulp nodig hebben van de consument die lokaal koopt, maar is de pop.pas hiervoor het beste systeem is”, sprak raadslid Bram Meeuw (Open VLD) tijdens de laatste gemeenteraad. De fractie vreest dat het gebruik van dit systeem heel wat handelaars en consumenten uit zal sluiten. “Er wordt gemikt op een 120-tal participanten, terwijl er toch meer handelaars en ondernemers zijn dan dat, ook zal het technologisch gegeven heel wat oudere consumenten afschrikken. Voor sommige handelaars komt het zelfs over dat de coronacrisis gebruikt wordt om de pop.pas, waar reeds heel wat handelaars uit stapten, te herlanceren. Ons voorstel is dan ook om op een simpelere en laagdrempeligere manier te gaan werken.”

Zo stelt de Open VLD-fractie voor om een papieren bon met code te verdelen onder alle Poperingse gezinnen. “Deze kan dan ingewisseld worden bij alle handelaars op grondgebied Poperinge. Ook stellen we hierbij voor om na te gaan of er een mogelijkheid is om de bon op te splitsen in 2 bonnen van elk 10 euro, waarbij 1 algemene bon en 1 bon die specifiek in de horeca gebruikt dient te worden. Dit aangezien de horeca-sector nog zwaarder getroffen is dan andere sectoren”

Ook had de fractie nog enkele aanvullingen. “We stelden reeds vorige gemeenteraad voor om een subsidie in te richten voor de handelaars en ondernemers die plots dienen te investeren in preventiemateriaal, deze subsidie kan gerust geplafoneerd worden tot een bepaald bedrag en kan natuurlijk maar een deel van de gefactureerde kosten dekken. Deze subsidie zien we het liefst niet gekoppeld aan een verplicht vijfjarig gebruik van de pop.pas. De planning van onderhoudswerken aan divers wegen herbekijken zodat handelaars na hun heropstart niet meteen geconfronteerd worden met dichtbij gelegen wegenwerken. Poperingse zalen en infrastructuur aan lagere tarieven verhuren voor Poperingse verenigingen in de periode na corona.

Pop.kado

“Waarom een nieuw systeem uitvinden als we een bestaand systeem hebben? Heel wat consumenten zijn al vertrouwd met de Pop.pas en Pop.kado” reageerde burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). “Het plan gaat ook vooral om Pop.kado. Via de tablet van de handelaar kan het ook volledig contactloos gebeuren. De code van de klant moet gewoon voor de scanner gehouden worden. Met een papieren bon, kan dat volgens mij niet. Als handelaar weet je niet waar de papieren bon al heeft gelegen of wie die bon al vasthad. Dat is een verhoogd risico op besmetting”, zegt burgemeester Dejaegher.

“Geen enkele handelaar heeft geen enkele reden om niet mee te doen. Alles wordt gratis geleverd en geïnstalleerd bij de handelaar. Voor de horeca hebben we een aantal specifieke voorstellen uitgewerkt. Dat we de coronacrisis gebruiken op de Pop.pas te herlanceren is ook volledig onjuist. Dat is niet onze insteek, daarnaast hebben we ook gezegd dat er geen verdere verplichtingen naar de toekomst toe zijn. We gaan volop voor dit systeem.”