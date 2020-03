E-fitcenter Body in Balance bestaat 5 jaar en breidt uit: “Na Wervik en Ieper, straks ook filiaal in Poperinge” Laurie Bailliu

05 maart 2020

13u25 0 Poperinge Bijna vijf jaar geleden opende Ilse Yde een E-fit -en afslankcentrum in Wervik. Haar concept wordt duidelijk gesmaakt, want ze heeft intussen ook een vestiging in Ieper en opent dit jaar een derde zaak in Poperinge. “ Ooit streed ik zelf tegen de kilo’s. Toen ik vermagerde, wilde iedereen weten hoe ik dat gedaan had. Dus nu help ik mensen”, zegt de succesvolle zaakvoerster.

In 2015 stampte Ilse Yde het eerste ‘Body in Balance’-filiaal uit de grond in Wervik. Ilse is afkomstig uit Poperinge, waar ze eerder les gaf in het Sint-Franciscusinstituut. Samen met haar echtgenoot Alex bouwde ze twee kleine rijhuizen volledig om tot het sport- en afslankcentrum. “Dit avontuur is begonnen omdat ik ooit zelf overgewicht had. De strijd tegen de kilo’s domineerde mijn leven. Maar door te sporten en op mijn voeding te letten ben ik veel afgeslankt”, vertelt Ilse. “Ineens wilde iedereen weten hoe ik dat voor mekaar had gekregen. Ik wilde mensen graag motiveren om actief te zijn en met gezonde voeding aan de slag te gaan. Zo is ‘Body in Balance’ uiteindelijk tot stand gekomen. Toen het huis naast ons vrijkwam, hebben we snel beslist om het te kopen.”

Evolueren en groeien

Het sport- en afslankcentrum ‘Body in Balance’ in Wervik werd een groot succes en een jaar later opende Ilse een filiaal in Ieper. “Ik merkte dat veel Ieperlingen naar Wervik kwamen. Met een tweede zaak in Ieper konden we die klanten beter van dienst zijn”, zegt Ilse. “In Wervik neem ik samen met Alex Vanmaelsaeke de begeleiding voor mijn rekening. In Ieper zijn dat Emely Goethals en Nino Lamote.” Ondertussen bestaat Body in Balance vijf jaar en blijft het centrum evolueren en groeien. “Er zijn plannen om dit jaar een derde locatie te openen in Poperinge, op de Paardenmarkt. Alle facetten uit Wervik en Ieper zullen klanten ook in Poperinge terugvinden. We willen de personal coach zijn voor onze klanten, op het gebied van sport, voeding en ook mentale gezondheid. Want je hebt deze 3 elementen nodig om resultaat te boeken”, weet Ilse.

EMS-technologie

Body in Balance heeft cardiotoestellen, maar biedt ook krachtttraining aan. Daarnaast kunnen mensen ‘passief E-fitten’, wat beter is voor wie rugproblemen heeft. Daarbij wordt gewerkt met infraroodwarmte. Tenslotte is er ook nog Hypoxi, dat meestal door vrouwen wordt gebruikt ter bevordering van de bloedcirculatie in de benen. Hét paradepaardje van het E-fitcenter is echter de E-fitapparatuur. Evy Gruyaert heeft recent een E-fit-center geopend en ook Niels Destadsbader is fan. De training is veel intenser en sneller dan de klassieke spiertraining, omdat gebruik wordt gemaakt van electromusculaire stimulatie (EMS), waarbij je spieren impulsen krijgen en sneller samentrekken. Tijdens een workout van 20 minuten krijg je zo tot 36.000 spiercontracties. Ideaal voor mensen die niet graag sporten of niet veel tijd hebben dus. “Het toestel wordt ook gebruikt in de sportwereld en de medische wereld”, legt Ilse uit.

Vijfde verjaardag

De vijfde verjaardag van Body in Balance wordt gevierd op 20 maart in de nieuwe feestzaal ‘Tous Ensemble’ in Komen. Dit is een ander project waar Ilse, samen met haar man, al enige tijd mee bezig is. “ Iedereen is welkom. Evy Gruyaert komt langs voor een infosessie over E-fit en blijft er nadien ook even voor een babbel. Greet Gevaert, collega-orthomoleculair therapeut, komt ook spreken over gezonde voeding. Verder geef stylist en personal shopper Bram Vermeersch stijladvies, is er een gezonde foodtruck en nog veel meer.” Inschrijven op voorhand is verplicht en kan in de locaties in Ieper en Wervik of via wervik@body-in-balance.be en ieper@body-in-balance.be. Meer informatie via www.body-in-balance.be.