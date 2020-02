Dynamoproject ‘Radio Copain’ krijgt cultuursteun LBR

07 februari 2020

16u00 0 Poperinge Elk jaar krijgen scholen de gelegenheid een creatief project in te dienen via het online platform voor cultuureducatie Cultuurkuur.be. In totaal kregen 185 Vlaamse scholen het nieuws dat hun cultureel project werd goedgekeurd. Het Poperinge project ‘Radio Copain’, waarbij verschillende klassen live radio maken, krijgen financiële steun.

Recent kregen 185 Vlaamse scholen het goede nieuws dat hun ‘Dynamoproject’ goedgekeurd werd. Via Cultuurkuur.be, het online platform voor cultuureducatie krijgen scholen elk jaar de kans om een creatief project in te dienen. Elke school van kleuter tot hoger onderwijs kan dat doen. Een professionele jury staat in voor de beoordeling. “Dankzij de financiële steun kunnen leerkrachten meer cultuur brengen in de klas én het brengt verschillende actoren samen”, zo zegt Vlaams parlementslid en schepen in Poperinge Loes Vandromme.

In West-Vlaanderen werden 37 scholen geselecteerd. De projecten zijn uiteenlopend en krijgen elk een steunbedrag van maximum 2000 euro. De meeste projecten (56 procent) worden georganiseerd in het basisonderwijs, maar ook in het secundair (37 procent), in het volwassenenonderwijs (5 procent) en in het deeltijds kunstonderwijs (2 procent).

Vlaams parlementslid en onderwijsspecialist voor CD&V Loes Vandromme vindt dit soort ondersteuning voor scholen heel belangrijk. “Vooral de samenwerking tussen verschillende lokale actoren is heel interessant en leerrijk. De scholen kunnen iets extra’s aanbieden op gebied van cultuur, de partners leren elkaar beter kennen wat beloftevol kan zijn voor volgende samenwerkingen en niemand hoeft er financieel voor op te draaien. Dit soort projecten zijn een mooi voorbeeld van samenwerking tussen het leerplichtonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs.”

Een samenwerking tussen verschillende basisscholen en het deeltijds kunstonderwijs wordt al enkele jaren in Poperinge opgezet. “Dit jaar wordt voor de tweede keer ‘Radio Copain’ uitgewerkt. Verschillende klassen maken dan live radio. Vooraf oefenen ze zich in spontaniteit, mogen ze zich creatief uitleven en knutselen ze een radiostudio in elkaar, dit alles in samenwerking met de Kunstacademie. Zo geven we de creativiteit van de leerkrachten een duw in de rug. Niet alle ouders zijn met cultuur bezig, dus halen we cultuur naar de klas”, vertelt Loes.