Druggebruiker die in scholen inbreekt, krijgt twee jaar cel Christophe Maertens

03 juni 2019

16u52 1 Poperinge De rechter in Ieper heeft een 20-jarige man uit Vleteren veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan alleen het voorarrest als effectief werd uitgesproken, voor onder andere inbraken in scholen. Een kompaan krijgt twintig maanden effectieve celstraf, terwijl een derde man tot tien maanden voorwaardelijk werd veroordeeld.

Vleternaar T.M. moest zich op de rechtbank van Ieper verantwoorden voor acht inbraken in scholen en in een kinderdagverblijf. Onder andere basisschool Sint-Franciscus en kinderopvang De Ster in Poperinge kregen de inbreker over de vloer. Toen de rechter de man vroeg waarom hij dat gedaan had, antwoordde de beklaagde dat hij dat makkelijk vond. Daarnaast stond de man ook terecht voor diefstalpogingen, beschadigingen, slagen en verwondingen en drugsfeiten. De raadsman van T.M. noemde zijn cliënt een kruimeldief die wat aan de rand van de maatschappij leeft. Een druggebruiker die stal om te overleven. De rechter legt hem nu een straf op van twee jaar cel met voorwaarden. Alleen het deel dat hij in voorarrest zat, is effectief. Hij zal zich moeten laten begeleiden en laten opnemen voor zijn drugsprobleem.

Een beetje een gelijkaardig verhaal was te horen bij de tweede verdachte, G.D. (21) uit Poperinge. Die zegt dat hij een black-out had toen hij wakker werd met een geldkoffer bij zich. De man had een mix van speed en alcohol genomen. G.D. had voorwaarden opgelegd gekregen, maar had die niet nageleefd. Hij ging binnen in het Heilig Hartziekenhuis om zich te laten begeleiden, maar ging na een uur alweer weg. “Mijn cliënt zit in een kluwen waar hij maar niet uitgeraakt”, zei zijn advocaat. De rechtbank van Ieper legt de jongeman een celstraf van twintig maanden effectief op.

Tenslotte werd in de zaak A.B. (20) tien maanden voorwaardelijk en een boete van achtduizend euro opgelegd, ook met uitstel. A.B. stond alleen terecht voor drugsgerelateerde feiten en niet voor inbraken.