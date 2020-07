Dries Delannoy (Open Vld) legt eed af als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst in Poperinge Laurie Bailliu

09 juli 2020

15u44 0 Poperinge Dries Delannoy (Open Vld) heeft de eed afgelegd als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Hij volgt Sophie Gruwez op, die raadslid Pascal Lapanne zal opvolgen in de gemeenteraad.

“Eind mei heeft Pascal Lapanne (Open Vld) zijn ontslag ingediend als gemeenteraadslid door gezondheidsredenen. Sophie Gruwez zal hem vervangen en doet daarom afstand van haar zitje binnen het bijzonder comité voor de sociale dienst”, zegt fractieleider Bram Meeuw (Open Vld).

Gruwez zal binnen het bijzonder comité voor de sociale dienst opgevolgd worden door Dries Delannoy (39). “In 2018 nam Dries voor het eerst deel aan de lokale verkiezingen. Hierbij haalde hij een mooi aantal stemmen en kreeg hij ook de politieke microbe te pakken. Zo is Dries een gewezen Jong VLD’er en penningmeester binnen Open Vld Poperinge”, vertelt Bram.

Dries is invalide en voorzitter van vzw Viva La Fiesta, die financiële steun biedt aan onderzoek van verschillende spierziekten en aan verenigingen die zich inzetten voor mensen met een fysieke beperking. Hij woont in de Veurnestraat samen met zijn partner Kim Courtens van kapsalon Lui & Lei. “Naast een energieke en creatieve geest bezit hij een goede portie lef en gezond verstand in de juiste dosis. Reizen, lekker tafelen en gezellig samen zijn met vrienden staan op het lijstje met dingen die Dries het liefst doet. Met een correct engagement en een niet te versmaden doorzettingsvermogen wil hij Poperinge van de nodige dynamiek voorzien en dit op alle vlakken.” Door de coronamaatregelen legde Delannoy de eed af in beperkte kring in de raadzaal van Poperinge.