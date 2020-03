Drie leerlingen in noodopvang scholengemeenschap Bertinus Collectief Laurie Bailliu

16 maart 2020

15u19 0 Poperinge In de secundaire scholen in Poperinge was het maandag bijzonder kalm. Enkel in de eerstegraadsschool De Keiwijzer waren er 3 leerlingen in de noodopvang.

“In twee van de drie bovenbouwscholen zijn er geen leerlingen en in de eerstegraadsschool De Keiwijzer slechts 3 leerlingen. Er werd opvang voorzien”, zegt Lieven Delvoye, coördinerend directeur scholengemeenschap Bertinus Collectief. “De leerkrachten kunnen van thuis uit werken. Dat hebben velen al gedaan het voorbije weekend en via het smartschool leerplatform taken bezorgd aan hun leerlingen. Vergaderingen met veel personeelsleden worden uitgesteld. Bij de niet uitgestelde vergaderingen voorzien wij ruime lokalen en de nodige fysieke afstand.

De scholengemeenschap raadt iedereen aan om leerlingen voor heel de periode zoveel mogelijk thuis op te vangen. “Stuur je dochter/zoon enkel naar school indien er echt geen opvang thuis mogelijk is. Bij het organiseren van de opvang (tussen 8.00 u en 15.55 uur, woensdag tot 12 uur) houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie..... Er worden geen warme maaltijden en geen broodjes voorzien. Voor het internaat volgt nog een bericht via de internaatsbeheerder. Breng bij nood aan opvang de school de dag vooraf op de hoogte. In principe gaan de stages en de werkcomponent van duaal leren door. Indien het bedrijf of de organisatie de stage verbiedt, zoeken wij een oplossing. De begeleidende klassenraden zullen nagaan hoe we de gemiste leerstof bijwerken. Je krijgt daarover ten gepaste tijde de nodige informatie. Controleer dagelijks smartschool. De proefwerken van het tweede trimester gaan niet door. De leerstof van het tweede en derde trimester wordt getoetst in de proefwerkenperiode van juni”, klinkt het in de laatste richtlijnen.

De internaten zijn open, daar zijn het bijna uitsluitend internen van de basisscholen die aanwezig zijn.” In eerstegraadsschool De Keiwijzer waren enkele leerlingen aanwezig in de noodopvang. “Ze zochten leesvoer in de schoolbib, studeerden onder toezicht in een klaslokaal en kregen via smartschool, net als de leerlingen die thuis zijn, schoolwerk toegestuurd vanwege de vakleerkrachten”, zegt Kristof Christiaen, pedagogisch directeur.