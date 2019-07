Drie kunstenaars stellen tentoon in het pittoreske oud-schooltje ‘Het Pensionaat’ LBR

11 juli 2019

Deze zomer stellen kunstenaars uit de Westhoek hun werken tentoon in het pittoreske oud-schooltje 'Het Pensionaat'.

Toen Lucas Famaey (69) uit Diksmuide vijftig werd, begon hij te schilderen. Hij neemt al een tiental jaar deel aan “Buren Bij Kunstenaars” in Het Pensionaat in Abele en heeft al deelgenomen aan tal van tentoonstellingen en Kunstroutes. Het is voor hem een boeiende passie geworden waar hij zich volledig kan in uitleven.

De tweede kunstenaar is Poperingenaar Gilbert Hauspie (76). Hij doorliep een volledige opleiding in de stedelijke kunstacademie te Brugge. Gilbert tekent heel veel en schildert zowel in olie- als in acrylverf. Hij is altijd op zoek naar het onbekende en weet op het witte doek heel kleurrijke werken neer te zetten. Ook hij nam al diverse malen deel aan “Buren bij Kunstenaars” in Het Pensionaat. Tijdens deze zomertentoonstelling zijn er nieuwe werken van hem te zien.

Charles Meuleman (79) is muzikant en beeldend kunstenaar uit Ieper. Twintig jaar geleden is hij begonnen met beelden te maken van ongeveer 80 cm uit klein afval die hij zoekt op rommelmarkten. Dat kan een fietslicht zijn, een stuk ijzer, oud handgereedschap, een klein muziekinstrumen Charles stelde al in diverse galerijen tentoon en doet ieder jaar mee met “Buren Bij Kunstenaars” te Abele in het Het Pensionaat. Samen met een 25-tal kunstenaars stelt hij daar zijn werk tentoon. Jaarlijks komt daar een 1000-tal bezoekers op af. De tentoonstelling kan je bezoeken op zaterdag 27 juli, 3, 10 en 17 augustus van 14 uur tot 18 uur. En op zondag 8 juli, 4, 11, 15 en 18 augustus van 10 uur en 18 uur. De toegang is gratis. Alle info via 057 33 22 08 of vzw.pensionaat@skynet.be.