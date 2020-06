Douane houdt honderdduizenden mondmaskers tegen: “Omdat er geen handleiding in de verpakking zit, zo frustrerend” Laurie Bailliu

17u10 0 Poperinge Honderdduizenden mondmaskers die verschillende West-Vlaamse gemeentes samen besteld hebben, blijken vast te zitten bij de douane in Luik. Reden? Er zit in de verpakking geen handleiding.

“De levering van de mondmaskers voor onze bevolking blijft op zich wachten. Ze maakt deel uit van de honderdduizenden maskers bestemd voor de gemeenten van de Westhoek en Midden-West-Vlaanderen. Frustratie alom bij de West-Vlaamse gemeenten, hun inwoners en de bedrijven die de mondmaskers moeten leveren, nu blijkt dat een flink deel ervan vastzit bij de douane”, laat de stad Poperinge weten. “Na onderzoek blijkt de levering vast te zitten bij de douane in Luik. Op vraag van de federale overheidsdienst Economie dan nog. De reden? In de verpakking zit geen handleiding en die moet eerst toegevoegd worden. Terwijl we hier al omslagen met een handleiding hebben klaar liggen... Op het hoogste politieke niveau wordt nu druk uitgeoefend om deze impasse en frustrerende situatie te doorbreken.”