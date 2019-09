Dodehoeklessen op parking Colruyt LBR

23 september 2019

16u48 0 Poperinge Colruyt Poperinge zet zich opnieuw in voor een zo veilig mogelijk verkeer. Op de parking van het Colruyt filiaal haalde een vrachtwagenchauffeurs van de winkel de gevaren in het verkeer aan en de politiezone Arro Ieper verzorgde een fietsparcours en bracht een promillebril mee.

Vier dagen werd het 5e en 6e leerjaar uit Groot-Poperinge en randgemeenten uitgenodigd op de parking van Colruyt Poperinge. “Onze winkel ligt in het centrum, dus veel kinderen passeren hier op drukke momenten of als vrachtwagens hier komen lossen. Een vrachtwagenchauffeur van Colruyt legt de kinderen uit welke gevaren er allemaal zijn in het verkeer en waar de leerlingen zich vooral niet mogen bevinden ten opzichte van een vrachtwagen. We willen hen op een veilige manier laten kennismaken en hen bewust laten omgaan met een vrachtwagen”, zegt initiatiefnemer en werknemer van Colruyt, Frankie Bouton. Het is de derde keer dat er dodehoeklessen worden georganiseerd bij Colruyt Poperinge. “Deze keer komen er 13 scholen langs en dat is goed voor zo’n 500 leerlingen. We krijgen er steeds positieve reacties op. Colruyt zet zelf erg in op verkeersveiligheid, maar we merken dat scholen er ook steeds bewuster mee omgaan”, vult gerant Joke Vermeersch aan.

“Één voor één mogen de leerlingen plaatsnemen in de vrachtwagen zodat ze zelf kunnen zien wat een vrachtwagenchauffeur ziet en vooral niet zit. Zo leren ze wat de chauffeur ziet in zijn spiegels, hoe het zit met de dodehoek.. De dodehoeklessen is een samenwerking met de Poperingse Fietsbieb waar je fietsen kan lenen en met de politiezone Arro Ieper. Ze verzorgen hier een fietsparcours en brachten ook een promillebril mee. De kinderen ervaren door de bril hoe je gezichtsvermogen is als je gedronken hebt.” VBS Onze Ark uit Woesten kwam maandagmiddag langs. “Onze leerlingen leren hier zeker iets bij. In de klas kunnen we hen leren over verkeersveiligheid, dode hoek.. Maar dat is theorie, hier staat een vrachtwagen en kunnen ze het met eigen ogen ontdekken”, zeggen de juffen.