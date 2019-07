Dineren in de sfeer van de 16de-eeuwse gilden in Sint-Bertinuskerk LBR

10 juli 2019

18u12 0 Poperinge In het kader van de boekvoorstelling van Dries Vanhove en Kristof Papin, De Sint-Bertinuskerk van Poperinge - een geschiedenis van bouwen en restaureren, wordt een gildenmaal georganiseerd in de Sint-Bertinuskerk op vrijdag 6 september om 19.30 uur.

Kerken waren vroeger niet de uitsluitend sacrale ruimtes die ze in de 19de geworden zijn. Soms werd toegestaan dat zij hierbij een maaltijd in de kerk organiseerden. In het boek van Dries Vanhove en Kristof Papin wordt het wijzigende gebruik van de kerk doorheen de eeuwen geduid. In het kader van deze publicatie wordt door de kerkfabriek in samenwerking met de auteurs een uniek en eenmalig 16de-eeuws gildenmaal georganiseerd op vrijdag 6 september 2019. “In de sfeer van de 16de-eeuwse gilden houden we een maaltijd in de Sint-Bertinuskerk. We lieten ons inspireren door de eetgewoontes uit die tijd. Tafelen kan vanaf de opening van het koud buffet. Een aperitief hoorde daar nog niet bij. Het vlees en gevogelte worden gepresenteerd op de wijze van toen en vergezeld door groenten en hompen boerenbrood. Aardappelen waren er nog niet. Iedereen kan zoveel aanschuiven aan het buffet als gewenst. Op tafel staan karaffen water, en voorts word je bediend met rode wijn uit karaffen. De avond wordt afgesloten met een bescheiden dessertbuffet”, zeggen de auteurs.

De voorstelling van het boek gebeurt op 7 en 8 september. De rondleiding verloopt in twee keer 30 minuten, in groepen van maximaal 20 personen. Een van de auteurs neemt je de toren op en vertelt je over de bouwgeschiedenis van de toren. De andere auteur neemt je dan weer mee langs het interieur en exterieur van de kerk voor een geschiedkundige vertelling. Na het ene luik wisselen beide groepen en gaan met de andere gids mee. De rondleiding start aan de hoofdingang van de kerk in het buitenportaal. Op zaterdag 7 september is er een rondleiding om 10.30 uur en 14 uur. Om 17 uur volgt de boekvoorstelling die enkel voor inschrijvers is. Inschrijven kan via https://bit.ly/30iB1vj.

Op zondag 8 september is er om 10.30 uur een plechtige eucharistieviering. Een uur later is er een rondleiding, voorbehouden aan de parochianen (inschrijving via de parochiale werking). Daarna zijn er rondleidingen om 14.00 uur, 15.30 uur en 18.00 uur, in het aanbod Open Monumentendag Vlaanderen.

De prijs van de maaltijd bedraagt per persoon 40,00 euro per persoon. “De maaltijd is exclusief voor voorintekenaars van het boek, waarbij voor twee personen kan worden ingeschreven”. De inschrijving voor het gildenmaal en de voorintekening van het boek kunnen tot ten laatste zondag 25 augustus 2019. Inschrijvingen kan via https://bit.ly/30iB1vj.