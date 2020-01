Dierenasiel Poezewoef zoekt vrijwilligers LBR

13 januari 2020

Dierenasiel Poezewoef op de Ouderdomseweg in Poperinge zoekt vrijwilligers die een handje willen helpen.

Het asiel voor honden en katten is een samenwerking van Vleteren, Mesen, Heuvelland en Poperinge. Dierenasiel Poezewoef zoekt mensen die op vaste dagen in de voormiddag willen helpen met het poetsen van dierenverblijven, hond en kat. Daarnaast zijn enthousiaste wandelaars welkom die regelmatig, ‘s morgens of ‘s namiddags, willen wandelen met een hond. In de zomer kan er ook ‘s avonds gewandeld worden. Vrijwilligers die in de namiddag een handje kunnen helpen bij het verzorgen van de dieren, ontvangen en rondleiden van bezoekers en bijspringen waar nodig tijdens de drukke momenten, mogen zich ook aanmelden.

Op maandag 20 januari om 10 uur en om 18 uur wordt een infosessie georganiseerd in het dierenasiel. Vooraf inschrijven kan via info@dierenasielpoezewoef.be of op 057/34.62.81 tijdens de openingsuren. Meer informatie kan je vinden op de Facebookpagina van Dierenasiel Poezewoef.