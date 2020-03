Dierenasiel Poezewoef sluit deuren voor bezoekers en werkt alleen op afspraak Laurie Bailliu

17 maart 2020

14u04 0 Poperinge Dierenasiel Poezewoef neemt ook maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het asiel is niet meer vrij toegankelijk tijdens de openingsuren en werkt alleen nog op afspraak voor adopties.

“Ook voor de vrijwilligers treffen we maatregelen, zonder de zorg voor de dieren te verwaarlozen. Gelukkig zitten we in een rustige periode”, zegt Joceline Mathieu van Poezewoef. “Voorlopig mag slechts één persoon één bepaalde taak uitvoeren. In de voormiddag bijvoorbeeld wordt er gepoetst. Eén persoon mag poetsen bij de honden en één persoon bij de katten. De katten en honden zitten van elkaar gescheiden. De personen die poetsen, komen niet in contact met elkaar. Ook bij het wandelen mag maar één persoon wandelen en niet vijf vrijwilligers samen. Voor het administratieve werk zijn er aparte bureaus waar er kan gewerkt worden. Daarnaast wassen we onze handen veel. Wie zich niet goed voelt, vragen we ook om thuis te blijven. Hoe minder mensen aanwezig, hoe beter.”

Dier adopteren? Eerst afspraak maken

Poezewoef is ook niet meer vrij toegankelijk tijdens de openingsuren. “Wie een dier wil adopteren, kan een afspraak maken. We begrijpen dat je graag op bezoek komt met je partner. Komend weekend komt een koppel langs die een katje wil adopteren. De vrouw moest preventief in quarantaine. Wanneer ze op bezoek komen, kunnen ze het katje bezoeken en kunnen wij perfect met elkaar communiceren zonder met elkaar in contact te komen. Daarnaast kunnen mensen nog altijd contact met ons opnemen op 05734.62.81 of onze Facebookpagina.”