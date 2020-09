Deskundige onderzoekt brandstichting in toiletten van Sint-Janscollege VHS

21 september 2020

17u12 0 Poperinge In een sanitair blok van het Sint-Janscollege, langs de Deken de Bolaan in Poperinge, is maandagmorgen brand uitgebroken. Het vuur was aangestoken. Niemand raakte gewond en evacuatie was niet nodig.

Het vuur werd iets over 8.30 uur opgemerkt, bij het begin van de schooldag dus. De brand situeerde zich in een sanitair blok dat niet verbonden is met de schoolgebouwen. Een onderhoudsman die ook lid is van de vrijwillige brandweer in Poperinge, kon met een blustoestel de vlammen doven. Collega’s kwamen hem achterna gesneld vanuit de brandweerkazerne. Zij zorgden voor het nablussen.

Behoorlijk wat schade

Uit het eerste onderzoek blijkt dat een dubbele toiletrolhouder vuur had gevat. Dat ging gepaard met vlammen die ook het plafond in brand zetten. Daardoor is er nogal wat schade in het sanitair blok. Al van bij het begin was duidelijk dat er kwaad opzet in het spel is. Een deskundige kwam later op de dag langs op school om de oorzaak van het brandje te achterhalen.