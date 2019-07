Derde editie van Robotkamp VTI Poperinge LBR

08 juli 2019

18u32 0 Poperinge Om jongeren warm te maken voor techniek en STEM organiseerde het VTI dit jaar de 3de editie van het robotkamp. 15 jongeren maakten kennis met de wereld van de techniek. Tijdens het kamp ontwierpen en maakten ze een zelfrijdende robot.

“Zowel in het onderwijs als het bedrijfsleven zijn ervan overtuigd dat het noodzakelijk is om jongeren zo snel mogelijk kennis en vaardigheden te laten opdoen omtrent moderne technologie. Daarom legt het VTI sinds enkele jaren in de studierichtingen meer en meer de nadruk op de STEM-didactiek waarbij we wetenschappen, technologie, engineering en wiskunde als één samenhangend geheel zien. Om de STEM-studierichtingen voor te stellen en om de interesse voor een technische opleiding bij jongeren aan te wakkeren, werd deze zomer de derde editie van het “Robotkamp” voor 12-jarigen georganiseerd”, zegt Marc Coene, Technisch adviseur-coördinator VTI.

Tijdens die tweedaagse stelden 15 jongeren zelf een robot samen en maakten ze kennis met 3D-tekenen, solderen, laseren, monteren.. “Uiteindelijk programmeerden ze de sturing van deze robot zodat die een aantal vooraf bepaalde handelingen of bewegingen kan uitvoeren.” Dit initiatief werd financieel ondersteund door een aantal bedrijven uit de regio: Coatex, McBride, Mondi, Picanol, Clarebout Potatoes, Aviko, e-BO, PC-connect, De Nieuwe Gouden Spade en Unitron.