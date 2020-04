Deponeer geen textiel meer in textielcontainers Laurie Bailliu

15u44 0 Poperinge De Intercommunale voor Huisvuilophaling in de streek (IVVO) roept op om geen textiel meer aan te brengen bij de textielcontainers.

Er wordt vastgesteld, dat als gevolg van de strenge corona-maatregelen, burgers veel beginnen op te ruimen in hun huis en op die manier heel wat meer textiel naar de textielcontainers brengen. De containerparken blijven voorlopig nog gesloten, wat deze aanvoer naar de betrokken containers nog verhoogt. Door de wereldwijde verspreiding van de epidemie is de export van textiel stilgevallen. De beheerder, het Vlaams Inzamelcentrum Textiel bvba, zal binnenkort de inzameling stilleggen en daarom samen met de IVVO de bevolking uitdrukkelijk oproept geen nieuwe textiel meer naar de containers te brengen. Mensen worden verzocht om even hun verouderde kleren en andere textielproducten die ze niet meer gebruiken, tijdelijk bij zich te houden.