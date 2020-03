Degustaties en brouwerijrondleidingen geannuleerd, dus promoot bierkenner dan maar tafelbier bij rusthuisbewoners Laurie Bailliu

18 maart 2020

17u42 0 Poperinge Bierkenner Kristel Logie ziet al haar activiteiten als zythologe met mondjesmaat geannuleerd. Omdat ze haar zelfstandige statuut combineert met een parttime job in de zorg, promoot ze dan maar tafelbier bij rusthuisbewoners. “Daar werk ik nu meer uren. Ze kunnen alle hulp gebruiken”, zegt Kristel.

Enkele jaren geleden besloot Kristel Logie parttime te gaan werken als administratief bediende op de dienst Thuisverpleging voor OLV Gasthuis in Poperinge. Ze had net haar opleiding als zythologe op zak en wilde eigenlijk haar bierkennis doorgeven en mensen laten genieten van bier. Via bierdegustaties, rondleidingen of samenwerkingen met brouwerijen zou ze dat in de toekomst ook succesvol realiseren. “Maar in coronatijden ben ik als zytholoog werkloos. Alle bieractiviteiten zie ik uit mijn agenda verdwijnen. Met pijn in het hart, maar iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen”, beseft bierkenner Kristel Logie.

Tussen de bewoners

“Toen het rusthuis me vroeg of ik wilde inspringen en wat uren extra in de zorg werken, moest ik daar niet lang over nadenken. Ik heb twintig jaar graag in de zorg gestaan en de bewoners liggen me nauw aan het hart, maar het werk was soms moeilijk te combineren met mijn beroep als zythologe. Nu mag ik inspringen om collega’s bij te staan of zieken te vervangen. Dit houdt in dat ik naast mijn taken voor de dienst Thuisverpleging weer tussen de bewoners sta. Ik sta terug wat dichter bij de ouderenzorg en merk dat ik me daar nog altijd goed bij voel. Ik sta in voor de zorg en maaltijdbegeleiding, het nabij zijn, kortom zorg voor ouderen. En bier is nooit ver weg. Met plezier presenteer ik de bewoners een lekker tafelbiertje tijdens de maaltijd. Het is eens iets anders, maar zeker niet minder leuk”, lacht Kristel.

Niet saai

De zythologe is blij dat ze iets kan betekenen voor haar collega’s en de bewoners. “Nu is dit een uitgelezen moment om een handje toe te steken in de zorg. Iedere medewerker zet zich ten volle in om het zo aangenaam mogelijk te maken voor de bewoners. Ik geniet ervan als ik de bewoners zie lachen”, gaat Kristel verder. “Gisteren na mijn werk hoorde ik op de radio dat er liedjes konden worden aangevraagd om te laten weten dat het thuis saai was, net zoals in een rusthuis. Dat deed me toch wel wat pijn. Saai is het namelijk zeker niet voor onze bewoners. Iedereen zet zich in om individuele activiteiten op de kamer te brengen en telefoon- of skypegesprekken te voeren met familie.”

