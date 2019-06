De Zonnegloed zoekt vrijwilligers om nieuw verblijf te bouwen LBR

16u23 0 Poperinge Dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren is het nieuwe verblijf voor katachtigen aan het bouwen. Handige vrijwilligers die willen helpen, zijn altijd welkom.

Het opvangcentrum is al een tijdje bezig met voorbereidingen voor de redding en opvang van katachtigen. De bouw van de veilige verblijven is volop bezig en ook de reddingsacties van een poema, enkele leeuwen en enkele luipaarden is lopende. “Het is een werk van lange adem en we roeien met de riemen die we hebben”, zegt verantwoordelijke Karel Ackaert.

Handige Harry's gezocht

Wanneer de dieren naar De Zonnegloed zullen komen, is nog niet duidelijk. “Dat is altijd moeilijk te voorspellen, maar ik hoop rond september. Er is echter nog veel werk en dus zijn we op zoek naar handige vrijwilligers. Mensen die van aanpakken weten, handig zijn en misschien hier en daar een paar uren of dagen tijd hebben om ons te helpen timmeren en bouwen aan de toekomst van verwaarloosde leeuwen en poema’s zijn welkom.” Wie zich geroepen voelt, kan contact opnemen via info@dezonnegloed.be of op 057/40.18.56.