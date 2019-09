De Zonnegloed verwelkomt Argentijnse zwart-witte teju LBR

25 september 2019

Poperinge Het dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren heeft een nieuwe diersoort verwelkomd: de Argentijnse zwart-witte teju.

De Argentijnse zwart-witte tegu of teju, een soort hagedis, verblijft sinds kort in dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren. “Toruk leefde bij een kweker tot hij door een echtpaar gekocht werd als huisdier. Toen het koppel uit elkaar ging, was er voor Toruk geen plaats meer. Hij is zes maanden verwaarloosd geweest, hij zat alleen in een koude garage. Gelukkig zag het koppel in dat dit geen leven voor hem was, waarna ze hem naar een opvangcentrum brachten. Zo is Toruk uiteindelijk bij ons terecht gekomen” zegt verantwoordelijke Karel Ackaert.