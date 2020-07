De Zonnegloed tevreden tijdens coronazomer: “Beperkt tot 1.000 bezoekers, maar ticketverkoop is bemoedigend Laurie Bailliu

17u00 0 Poperinge In dierenopvangcentrum De Zonnegloed zijn ze klaar om dit verlengde weekend hun bezoekers te ontvangen. Officieel mag het dierenopvangcentrum 1.350 bezoekers toelaten, maar dit werd bewust beperkt tot 1.000 bezoekers om zeker te zijn dat de mensen voldoende afstand kunnen houden. “Het werd aanpassen, maar we zijn blij dat het opnieuw elke dag leuk druk is.”

De zomervakantie brengt veel mensen naar dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren en daar is zaakvoerder Karel Ackaert meer dan tevreden mee. “Na onze heropening was het toch even weer aanpassen. Tijdens de corona waren we volledig gefocust op de dieren en de overleving van De Zonnegloed. De constante stilte in het park. Het veel te veel werk, want we waren maar met een zeer klein team. En nu is het elke dag leuk druk. We keken er natuurlijk naar uit om onze bezoekers terug te mogen ontvangen, financieel maar ook om onze werking verder naar buiten te kunnen brengen. Veel nieuwe mensen die benieuwd zijn wel werk we doen en we krijgen zoveel vele positieve reacties. Het is net of de mensen nu echt ten volle beseffen wat we doen voor de dieren. Wat we doen voor de minsten van de minsten”, zegt Karel.

Officieel mag het dierenopvangcentrum 1.350 bezoekers toelaten. “We hebben dit beperkt tot 1.000 bezoekers om zeker te zijn dat de mensen voldoende afstand kunnen houden. Over de ticketverkoop kunnen we zeker niet klagen. Trouwe bezoekers zien we terug, maar we zien ook zeer veel nieuwe gezichten. Mensen die ons nu hebben leren kennen door de vele oproepen die gebeurd zijn om onze werking tijdens de corona boven water te houden. We zijn echt tevreden met de ticketverkoop, echt bemoedigend.”

Maatregelen bijsturen

Sinds de heropening van heropening van De Zonnegloed wordt er elke dag bijgestuurd waar nodig. “Er waren telkens versoepelingen, om nu opnieuw verstrengingen te hebben. Mondmaskers zijn nu verplicht in de binnenruimtes. Hoewel wij dit van in het begin aanbevolen, is het nu wel een verplichting. Het is elke dag uitkijken naar hoe gaan de mensen er mee om en wat verlangt de overheid.”

In het park lopen er stewards die bezoekers sturen en hen wijzen op de maatregelen die moeten gevolgd worden. “Die merken toch op dat de mensen het vorige week moeilijker hadden met het spontaan opvolgen van de regels. Hoewel met een kleine herinnering de mensen die dan toch opvolgen. Deze week moeten ze bijna niet bijsturen. Ik heb toch de indruk de mensen die De Zonnegloed bezoeken dat dit mensen zijn die meeleven met ons verhaal en met de dieren Wat een ramp moest De Zonnegloed plots toch weer moeten gaan sluiten, omdat bezoekers zich niet aan de afspraken zouden houden.”

De allergrootste aanpassing voor het dierenopvangcentrum was de beperking op bezoekers en het reservatiesysteem. “Het systeem zorgt ervoor dat we ons kunnen houden aan het maximum toegelaten aantal bezoekers. De reservering die verplicht is brengt wel een hoop werk mee. We zijn met een klantenservice moeten beginnen om alles dagelijks rond te krijgen. Er zijn zo veel mensen met zo veel vragen rond de heropening. Rond de maatregelen en rond het reserveren van tickets. Denk maar aan mensen die niet zo goed kunnen werken met computers, die niet online kunnen betalen of die gewoon geen computer hebben. De dag van de heropening wisten we nog niet of het systeem wel voldoende ging werken Maar het gelukkig werkt het heel vlot.”

Verlengd weekend

Een verlengd weekend staat voor deur en De Zonnegloed is klaar om de bezoekers te ontvangen. Vlug nog tickets bestellen is de boodschap. “Er zijn al regelmatig weekends gepasseerd die uitverkocht waren. Dit weekend zal dat niet anders zijn. Door het opgelegde maximum aantal bezoekers kunnen we nu eenvoudig bijsturen en hebben we alles netjes onder controle.”