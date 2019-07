De Witte Ranke zwaait stichtster Dina Vroman-Desmet uit LBR

13u46 0 Poperinge De vzw Keurbroederschap De Witte Ranke heeft afscheid genomen van Dina Vroman-Desmet. 36 jaar geleden stond zij aan de wieg van de vzw die zich inzet voor toerisme, hop(scheuten) en streekgastronomie in Poperinge.

Samen met haar man Gerard Vroman nam Dina Vroman-Desmet in september 1983 het initiatief om een keurbroederschap in Poperinge op te richten. Ze was uitbaatster van hotel Palace in de Ieperstraat 34. Een vzw met als doel ‘het bevorderen en het beschermen, op economisch, wetenschappelijk, toeristisch, cultureel en technisch vlak van de hopteelt, van de bierbrouwerij en de streekeigen gastronomie’.

36 jaar lang zette Dina Vroman-Desmet zich hard in als lid van de raad van bestuur. Ze hielp mee aan enkele belangrijke realisaties van de vzw: creatie van streekgerechten zoals de Terrine De Witte Ranke of Kabeljauw aan de Schreve, mede-initiatiefnemer en promotor van nieuwe streekgerechten en –bieren zoals Tripel St.-Bernardus, herontdekker en promotor van traditionele streekgerechten zoals Poperingse Hennepot of Poperingsch Standevleesch… “We danken Dina allerhartelijkst om haar enorme inzet voor de streekgastronomie en voor Poperinge, maar we danken haar nog het meest om die bijna 36 jaar dagelijkse inzet voor De Witte Ranke. Altijd konden we ook op Dina haar loyauteit en vooral grote inzet en werkkracht een beroep doen”, zegt baljuw Bart Wemaere.

De vzw Keurbroederschap De Witte Ranke bestaat anno 2019 uit 56 leden: allemaal vrouwen en mannen die zich conform de statuten inzetten voor stad en streek. Om de drie jaar kiest De Witte Ranke een nieuw bestuur of worden sommige of alle leden van de raad van bestuur herverkozen. Na 36 jaar stelt Dina Vroman-Desmet zich geen kandidaat meer en neemt ze afscheid van de vzw.