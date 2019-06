De Westhoekrunners schenken 4275 euro aan de MS-Liga en Think Pink LBR

De Westhoekrunners liepen dit jaar mee met The Longest Day in Spa. Tijdens dit wandel- en loopevent liepen de vijf Westhoekrunners voor het goede doel en schenken zo 4.275 euro aan de MS-Liga en Think Pink.

Thomas Bervoet, Jan Penet, Filip Vanspranghe, Francois Geerlandt en Günther Vanlerberghe zijn de Westhoekrunnes. Vorig jaar namen ze deel aan ‘Samen lopen tegen Kanker’, een 100 kilometer run tegen kanker. Dit jaar waagden ze zich aan The Longest Day in Spa, 27 kilometer wandelen en 50 kilometer lopen. Voor de groep was het belangrijk dat ook Filip, zelf een MS-patiënt kon deelnemen. “Jan Penet en Thomas Bervoet liepen elk 50 kilometer. Vermeldenswaardig is dat zij op 394 lopers respectievelijk de 3e en de 5e tijd liepen”, zegt Günther Vanlerberghe van de Westhoekrunners. “Francois Geerlandt, Filip Vanspranghe en ikzelf wandelden 27 km op een voor 85 procent onverhard parcours met heel wat hoogtemeters. Op 183 deelnemers behaalden ook zij een verdienstelijke 12e, 13e en 14e plaats.”

Net zoals vorig jaar werd deze sportieve uitdaging ook nu gekoppeld aan een extra uitdaging. “We willen zoveel mogelijk geld inzamelen voor het goede doel. We zijn dan ook meer dan trots dat we 4.275 euro kunnen schenken aan twee doelen namelijk de MS-Liga en Think Pink. Uiteraard wensen we alle sponsors, sympathisanten en supporters van harte te danken en wie een nieuwe uitdaging weet, mag altijd een mailtje sturen naar gunther.vanlerberghe@gmail.com. Wie weet halen we volgend jaar de 5000 euro”, lacht Gunther.