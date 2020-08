De wederopbouw door kinderogen: ga mee op uitstap naar de ‘Feniksstraat’ Laurie Bailliu

03 augustus 2020

15u27 0 Poperinge Een gids neemt je op woensdag 12 augustus van 14 tot 17 uur mee op stap naar de ‘Feniksstraat’ in Reningelst, het verhaal van de wederopbouw.

De Feniksstraat bestaat uit een rij huizen, met daartussen plots een gat. Het huis is platgebombardeerd. Het project ‘Feniks 2020’ van Westtoer vertelt het verhaal van de wederopbouw in de Westhoek na de Eerste Wereldoorlog. De expo toont dit verhaal op een bijzondere manier: gezien vanuit kinderogen en in de context van een dorp. Vooraf inschrijven bij Toerisme Poperinge is noodzakelijk.